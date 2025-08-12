Le microphone de 10 mm est un vrai atout : directionnel, il capte la voix avec une grande clarté tout en filtrant les bruits de fond, ce qui est essentiel lors des échanges en jeu ou des réunions à distance. Il est également amovible, pratique pour basculer rapidement d’un usage jeu à une écoute pure sans encombre. Les commandes intégrées (réglage du volume et bouton de coupure du micro avec témoin LED) permettent de moduler l’audio sans quitter votre partie ou votre conversation. Même après plusieurs heures, la légèreté du casque permet de rester concentré, sans fatigue ni pression sur la tête.