Avec ses 10000mAh, cette batterie externe permet de recharger plusieurs fois un smartphone et même de redonner un coup de boost à une tablette. Sa technologie PD3.0 (Power Delivery) et QC4.0 (Quick Charge) assure une charge rapide, limitant les temps d’attente. Son port USB-C bidirectionnel permet aussi bien de recharger vos appareils que de recharger la batterie elle-même rapidement. Son format compact tient dans une poche ou un petit sac, ce qui en fait un allié idéal pour les déplacements, randonnées, voyages et festivals.