Que vous soyez √† la recherche d‚Äôun appareil Apple dernier cri, d‚Äôun smartphone Android haut de gamme ou de petits √©quipements pratiques pour l‚Äô√©t√©, cette s√©lection regroupe des r√©f√©rences qui valent le d√©tour. Le MacBook Air M4 profite d√©j√† d‚Äôun premier rabais malgr√© sa sortie r√©cente, l‚ÄôiPhone 15 affiche l‚Äôune de ses meilleures baisses de prix, et le Pixel 9 Pro passe sous la barre des 800 ‚ā¨ : trois appareils de confiance pour un usage quotidien exigeant.

Du c√īt√© des accessoires et de l‚Äôaudio, la souris Logitech MX Master 2S reste une valeur s√Ľre pour le travail, tandis que l‚Äôenceinte UE Megaboom 4 s√©duit par son autonomie et sa robustesse : nous l‚Äôavons test√©e et elle d√©croche un tr√®s solide 8/10 pour sa puissance sonore et sa conception √©tanche. Le casque Sony WH-CH720N, lui, combine confort, r√©duction de bruit efficace et autonomie g√©n√©reuse √† un prix extr√™mement attractif.