La Dolceclima Slim 8 séduit par son profil ultra-fin (28 cm), ce qui la rend simple à positionner dans une petite pièce, un coin de bureau ou un couloir. Dotée de 2,1 kW de puissance frigorifique (8000 BTU/h), elle est conçue pour rafraîchir efficacement des espaces entre 18 et 35 m², ce qui correspond à la plupart des chambres et salles de travail.

Le mode extraction d’air chaud via gaine garantit une dissipation rapide de la chaleur. Le panneau de commande LED tactile, sa télécommande et son programmateur 24h offrent un contrôle aisé de la température (18–32 °C), du ventilateur (3 vitesses), voire de la déshumidification, précieuse dans les régions humides.