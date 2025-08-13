Ultra slim, classe A et multi-mode : le climatiseur mobile parfait pour affronter l’été indien sans casser sa tirelire.
Une promo respirable pour une rentrée au frais
Alors que la rentrée s’annonce, le besoin de rafraîchir son intérieur (bureau, chambre ou salon) se fait encore sentir, surtout après un été caniculaire. La Dolceclima Slim 8 d’Olimpia Splendid est actuellement en promotion à 199 € au lieu de 269 € chez Amazon. Un excellent tarif pour ce climatiseur portable au design ultra-fin, qui propose trois fonctions essentielles (refroidissement, ventilation, déshumidification), tout en restant classe énergétique A. Une option idéale pour les foyers qui veulent un dispositif efficace, peu encombrant et à petit prix.
Les 3 atouts majeurs du climatiseur Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 :
- Ultra fin et mobile : seulement 28 cm d'épaisseur, facile à bouger et à ranger
- Température adaptable : 8000 BTU (≈ 2,1 kW) pour rafraîchir pièces de 18 à 35 m²
- Trio de fonctions pratiques : refroidissement, ventilation seule, ou déshumidification
Un climatiseur compact et performant pour vos pièces de tous les jours
La Dolceclima Slim 8 séduit par son profil ultra-fin (28 cm), ce qui la rend simple à positionner dans une petite pièce, un coin de bureau ou un couloir. Dotée de 2,1 kW de puissance frigorifique (8000 BTU/h), elle est conçue pour rafraîchir efficacement des espaces entre 18 et 35 m², ce qui correspond à la plupart des chambres et salles de travail.
Le mode extraction d’air chaud via gaine garantit une dissipation rapide de la chaleur. Le panneau de commande LED tactile, sa télécommande et son programmateur 24h offrent un contrôle aisé de la température (18–32 °C), du ventilateur (3 vitesses), voire de la déshumidification, précieuse dans les régions humides.
Un compagnon versatile pour les chaleurs persistantes
Outre le refroidissement, la fonction ventilation seule permet de faire circuler l’air sans activer la compresseur, pour un usage plus économique en soirée. La déshumidification retire jusqu’à 0,8 L d’eau par heure, réduisant la sensation de moiteur sans passer par le mode "froid". Son niveau sonore reste raisonnable, autour de 65 dB à faible vitesse selon les tests utilisateurs, ce qui en fait une option valable pour une chambre ou un coin bureau. Enfin, son design sobre et ses roulettes inclinables facilitent le déplacement et le stockage, parfait pour alterner entre pièces selon vos besoins.
✅ Notre avis sur la Dolceclima Slim 8 : le bon choix frais et malin
Offerte à 199 € avec classe énergétique A, la Dolceclima Slim 8 représente une option redoutablement efficace pour affronter les températures élevées sans exploser le budget ni l’espace. Compact, polyvalent, équipé de trois modes d’usage essentiels, c’est un bon compromis pour une rentrée confortable, économique et sereine.