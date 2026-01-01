Nouvelle année, nouvelles résolutions… et nouveaux bons plans ! Amazon attaque 2026 avec une salve de promos très agressives sur la high-tech et les équipements du quotidien. Si vous avez raté le Black Friday ou les fêtes, c’est clairement le moment de vous rattraper.
Le mois de janvier est souvent synonyme de retour au travail, de reprise des cours… mais aussi de très belles opportunités shopping. Avant même le lancement officiel des soldes d’hiver, Amazon déploie déjà des remises massives sur des produits très recherchés : smartphones, casques audio, aspirateurs robots, batteries externes ou encore vidéoprojecteurs. Nous avons parcouru les offres en cours pour sélectionner celles qui valent vraiment le détour, bien notées et vraiment intéressantes en termes de prix. Voici notre sélection à ne pas laisser filer en ce début d’année 2026.
TOP 10 des deals à saisir en ce moment
- Apple AirTag (Lot de 2) à 59,98 € au lieu de 78 €
- Samsung Galaxy A36 5G 128 Go à 299 € au lieu de 399 €
- Tablette Honor Pad 10 256 Go à 249,90 € au lieu de 279,90 €
- Batterie externe INIU (22.5W 10 000mAh) à 17,09 € au lieu de 29,99 €
- Aspirateur robot Lefant M320 à 99,99 € au lieu de 129,99 €
- Aspirateur robot laveur Dreame D10 Plus Gen 2 à 179 € au lieu de 249 €
- Casque sans fil Sony WH-CH520 à 32,99 € au lieu de 69,99 €
- Mini vidéoprojecteur 1080P à 99,98 € au lieu de 299,99 €
- Vidéoprojecteur XIWBSY Google TV à 279,98 € au lieu de 399,99 €
- Moulinex Easy Fry POP 5L à 59,99 € au lieu de 99,99 €
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN et services
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Amazon commence fort l’année avec les premières promotions avant les Soldes
Janvier 2026 démarre très fort chez Amazon. Comme chaque année, le géant de l’e-commerce profite de la période post-fêtes pour écouler des stocks tout en lançant de nouvelles références, ce qui donne un cocktail particulièrement intéressant pour les chasseurs de bonnes affaires. Beaucoup pensent qu’il faut attendre le début officiel des soldes d’hiver pour trouver de “vrais” bons plans. En réalité, de nombreuses baisses de prix significatives sont déjà en ligne dès les premiers jours de l’année et parfois, elles disparaissent avant le coup d’envoi officiel.
On retrouve notamment les produits stars de 2025 à prix bradé : smartphones 5G, tablettes Android grand format, écouteurs et casques Bluetooth, domotique et, surtout, aspirateurs robots et air fryers, des catégories extrêmement demandées. Les offres sur les batteries externes et traceurs type AirTag séduisent également ceux qui voyagent ou reprennent les transports au quotidien.
Autre avantage de cette période : les retours post-Noël et les renouvellements de gammes provoquent souvent des baisses de prix rapides sur d’excellents produits toujours très actuels. Pour le consommateur, cela signifie du matériel fiable, bien noté et largement testé… mais vendu moins cher. En pratique, si vous avez un projet d’achat tech pour la maison, le télétravail, le divertissement ou le sport connecté, attendre n’est pas toujours nécessaire : certaines remises en janvier rivalisent déjà avec celles du Black Friday. Comme souvent sur Amazon, la règle d’or reste simple : une bonne offre ne dure jamais très longtemps.
Quelles sont les bonnes affaires à venir pendant les Soldes d’hiver 2026 ?
Les soldes d’hiver 2026 s’annoncent particulièrement riches, notamment sur les catégories liées à la mobilité et au confort du quotidien. Les produits les plus susceptibles de bénéficier de fortes réductions restent les PC portables, périphériques bureautiques, écrans PC, composants internes (SSD, RAM, cartes graphiques), ainsi que les aspirateurs balais et robots laveurs. Les grandes marques profitent des soldes pour pousser leurs anciennes gammes lorsque les nouvelles séries arrivent au catalogue.
Côté smartphones, on peut s’attendre à des rabais importants sur les modèles lancés en 2024 et 2025 : milieux de gamme 5G, appareils photo double capteur et écrans 120 Hz deviendront plus abordables. Les tablettes Android et Chromebooks devraient également connaître de belles promotions, idéales pour les étudiants et la bureautique légère.
Les produits “plaisir” garderont aussi la cote : casques Bluetooth, barres de son, enceintes portables, mais aussi consoles et accessoires gaming, manettes et casques VR. Enfin, la maison connectée restera un axe fort avec des promos sur ampoules Wi-Fi, caméras de surveillance, prises connectées et assistants vocaux.
Pour maximiser vos économies, la meilleure stratégie consiste à :
- préparer une liste d’achats en amont
- surveiller l’historique de prix quand c’est possible
- comparer entre Amazon, Cdiscount, Fnac-Darty et Boulanger
- agir vite sur les ventes flash à durée limitée
En résumé, 2026 démarre fort : les promotions sont déjà là, et les soldes d’hiver devraient accentuer le mouvement. Si un article présent dans votre wishlist chute fortement de prix, inutile d’attendre, les meilleures affaires sont souvent celles qui ne reviennent pas.