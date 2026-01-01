Janvier 2026 démarre très fort chez Amazon. Comme chaque année, le géant de l’e-commerce profite de la période post-fêtes pour écouler des stocks tout en lançant de nouvelles références, ce qui donne un cocktail particulièrement intéressant pour les chasseurs de bonnes affaires. Beaucoup pensent qu’il faut attendre le début officiel des soldes d’hiver pour trouver de “vrais” bons plans. En réalité, de nombreuses baisses de prix significatives sont déjà en ligne dès les premiers jours de l’année et parfois, elles disparaissent avant le coup d’envoi officiel.

On retrouve notamment les produits stars de 2025 à prix bradé : smartphones 5G, tablettes Android grand format, écouteurs et casques Bluetooth, domotique et, surtout, aspirateurs robots et air fryers, des catégories extrêmement demandées. Les offres sur les batteries externes et traceurs type AirTag séduisent également ceux qui voyagent ou reprennent les transports au quotidien.

Autre avantage de cette période : les retours post-Noël et les renouvellements de gammes provoquent souvent des baisses de prix rapides sur d’excellents produits toujours très actuels. Pour le consommateur, cela signifie du matériel fiable, bien noté et largement testé… mais vendu moins cher. En pratique, si vous avez un projet d’achat tech pour la maison, le télétravail, le divertissement ou le sport connecté, attendre n’est pas toujours nécessaire : certaines remises en janvier rivalisent déjà avec celles du Black Friday. Comme souvent sur Amazon, la règle d’or reste simple : une bonne offre ne dure jamais très longtemps.