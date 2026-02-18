Le Logitech MX Keys S s’adresse clairement à celles et ceux qui passent leurs journées à taper sur un clavier et recherchent une frappe précise, silencieuse et confortable. Habituellement positionné sur le segment premium, il profite ici d’une baisse notable qui le rend plus accessible.

Cette offre peut avoir du sens si vous souhaitez améliorer votre poste de travail sans basculer vers des modèles mécaniques plus encombrants. Vous pouvez consulter le détail de la promotion directement sur Amazon à 77,49 €.