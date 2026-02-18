S’équiper correctement pour travailler à domicile ou au bureau reste un investissement stratégique. Avec le Logitech MX Keys S affiché à 77,49 € au lieu de 119,99 €, l’équation confort et productivité devient plus intéressante ; à condition qu’il corresponde vraiment à vos usages.
Le Logitech MX Keys S s’adresse clairement à celles et ceux qui passent leurs journées à taper sur un clavier et recherchent une frappe précise, silencieuse et confortable. Habituellement positionné sur le segment premium, il profite ici d’une baisse notable qui le rend plus accessible.
Cette offre peut avoir du sens si vous souhaitez améliorer votre poste de travail sans basculer vers des modèles mécaniques plus encombrants. Vous pouvez consulter le détail de la promotion directement sur Amazon à 77,49 €.
Une remise significative sur un clavier taillé pour la productivité
Affiché à 77,49 € contre 119,99 € habituellement, le MX Keys S descend sous un seuil rarement observé hors périodes commerciales majeures. Cette réduction repositionne ce modèle face à des claviers milieu de gamme, alors qu’il conserve des prestations plus avancées. Pour un usage quotidien intensif, télétravail, rédaction, développement, bureautique, l’investissement devient plus cohérent. Ce n’est pas un simple accessoire, mais un outil de travail qui peut influencer votre confort sur la durée.
Une frappe pensée pour le confort et la précision
Dès les premières minutes d’utilisation, le MX Keys S se distingue par ses touches concaves inspirées des claviers d’ordinateurs portables, conçues pour épouser la forme des doigts et limiter les erreurs de frappe. Le châssis fin et légèrement incliné favorise une posture naturelle des poignets, un point clé pour celles et ceux qui tapent plusieurs heures par jour.
Le rétroéclairage intelligent, qui s’active à l’approche des mains et s’adapte à la luminosité ambiante, apporte un vrai confort en environnement peu éclairé. Dans nos dossiers et sélections dédiés aux claviers bureautiques sur Clubic, la gamme MX de Logitech est régulièrement citée pour son équilibre entre discrétion, qualité de fabrication et polyvalence multi-OS.
Un modèle polyvalent, mais pas universel
Le MX Keys S mise sur la polyvalence avec une connexion Bluetooth Low Energy ou via le récepteur Logi Bolt inclus, et la possibilité d’associer jusqu’à trois appareils différents. Il ne conviendra en revanche pas aux amateurs de sensations mécaniques très marquées ou aux joueurs recherchant des temps de réponse spécifiques au gaming.
Ce qu’il faut savoir avant de craquer
Avant de valider votre panier, il est utile de bien cerner son positionnement. Le MX Keys S n’est pas un clavier d’entrée de gamme, mais un modèle orienté efficacité et confort longue durée.
✅ Les points forts
- Frappe fluide, silencieuse et précise : idéale pour la bureautique intensive et les environnements partagés.
- Rétroéclairage intelligent adaptatif : utile pour travailler de jour comme de nuit sans réglages constants.
- Compatibilité étendue : Windows, macOS, Linux, ChromeOS, avec gestion multi-appareils pratique.
- Recharge USB-C et autonomie confortable : jusqu’à 10 jours avec rétroéclairage actif
- Intégration avec Logi Options+ : possibilité de créer des raccourcis et macros pour automatiser certaines tâches.
❌ Les points faibles
- Absence de pavé numérique détachable ou modulaire : format fixe.
- Sensations moins marquées qu’un clavier mécanique pour les amateurs du genre.
- Tarif hors promotion relativement élevé face à des modèles plus simples.
✅ Verdict de la rédaction :
À 77,49 €, le Logitech MX Keys S devient un choix particulièrement pertinent si vous recherchez un clavier confortable, silencieux et bien construit pour travailler plusieurs heures par jour. Il s’adresse avant tout aux professionnels, étudiants ou télétravailleurs qui privilégient la qualité de frappe et la polyvalence multi-appareils. En revanche, si votre priorité est le jeu compétitif ou les sensations d’un clavier mécanique, mieux vaut vous orienter vers une autre catégorie de produits.
Le TOP des bons plans services en ligne en Février
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- L'offre 100 % CANAL+ à seulement 19,99€ pendant 24mois
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- 1To de stockage cloud premium Pcloud à 199€ au lieu de 435€ (-54%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 35 €
- Promo Verisure :-50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète