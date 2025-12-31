Fnac propose le Aoc Q27G42XE à 129,99 €. Ce modèle reste adapté à un usage quotidien, aussi bien pour le jeu que pour la productivité. Son encombrement raisonnable et son affichage net le placent dans une catégorie accessible, avec des fonctions qui simplifient la vie au quotidien. La prise en main s'avère rapide, ce qui convient à la majorité des utilisateurs, qu'ils soient joueurs occasionnels ou simplement en quête de confort visuel.