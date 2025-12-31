L'écran gaming Aoc combine haute réactivité et image fluide, proposé à un tarif rarement observé pour ce type d'équipement.
Le Aoc Q27G42XE passe à 129,99 € chez Fnac, soit -28 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Cet écran PC s'adresse à ceux qui veulent profiter d'une image nette et d'une grande fluidité, que ce soit pour jouer ou travailler sur des visuels détaillés. Sa dalle QHD de 27 pouces offre un affichage confortable au quotidien, sans pour autant prendre trop de place sur un bureau classique.
L'écran PC combine un taux de rafraîchissement élevé et un affichage QHD. Les jeux s'affichent sans flou grâce aux 180 Hz, et la résolution permet de travailler sur plusieurs fenêtres à la fois.
- Dalle IPS QHD (2560 x 1440 px) pour une image nette et détaillée
- Fréquence de rafraîchissement de 180 Hz, idéale pour les jeux rapides
- Temps de réponse de 1 ms pour limiter les effets de flou
- Compatibilité G-Sync pour réduire les déchirures d'image
- Prise en charge HDR10 pour des couleurs plus riches
- Absence d'enceintes intégrées, usage d'un casque ou de haut-parleurs externes nécessaire
- Design orienté gaming, moins discret dans un bureau classique
- Réglage en hauteur parfois limité selon les configurations
Un affichage réactif pour le jeu ou le travail
L'écran PC QHD s'adapte à de nombreux usages, du jeu à la bureautique avancée. Son format 27 pouces assure un confort visuel appréciable, même quand le bureau n'est pas immense. Les 180 Hz rendent l'affichage très fluide, ce que l'on remarque vite en lançant un jeu rapide ou en faisant défiler de grandes feuilles de calcul. L'image reste stable, même lors des mouvements rapides. On peut trouver que ce type de fluidité devient difficile à quitter, surtout après quelques jours d'utilisation.
Un positionnement pensé pour la polyvalence
Fnac propose le Aoc Q27G42XE à 129,99 €. Ce modèle reste adapté à un usage quotidien, aussi bien pour le jeu que pour la productivité. Son encombrement raisonnable et son affichage net le placent dans une catégorie accessible, avec des fonctions qui simplifient la vie au quotidien. La prise en main s'avère rapide, ce qui convient à la majorité des utilisateurs, qu'ils soient joueurs occasionnels ou simplement en quête de confort visuel.
