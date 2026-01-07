Depuis des années, l’iPad Pro est un peu l’objet qui attire tous les regards chez Apple. Ecran magnifique, puissance de MacBook, accessoires premium, stylet, montage vidéo, retouche photo, prise de notes avancée… c’est la tablette que l’on imagine pour travailler, créer, dessiner et se divertir au plus haut niveau.

Seul problème jusqu’ici : le tarif. Un iPad Pro M2 11 pouces avec 1 To flirtait avec les 2 000 euros. Autant dire que beaucoup se contentaient de regarder les fiches produits en se promettant “un jour peut-être”.

Les soldes d’hiver changent totalement la donne. À 819,99 € à la Fnac et chez Darty, cet iPad Pro bascule très clairement dans la catégorie des offres à côté desquelles il serait dommage de passer.