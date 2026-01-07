iPad Pro 11 pouces, puce Apple M2, 1 To de stockage, modèle Wi-Fi fin 2022… et un prix qui fond littéralement : 819,99 € au lieu de 1999 €. À l’occasion des soldes d’hiver, la Fnac et Darty proposent l’une des remises les plus spectaculaires jamais vues sur la gamme iPad Pro.
Quand l’iPad Pro fait rêver… mais que le prix semblait hors de portée
Depuis des années, l’iPad Pro est un peu l’objet qui attire tous les regards chez Apple. Ecran magnifique, puissance de MacBook, accessoires premium, stylet, montage vidéo, retouche photo, prise de notes avancée… c’est la tablette que l’on imagine pour travailler, créer, dessiner et se divertir au plus haut niveau.
Seul problème jusqu’ici : le tarif. Un iPad Pro M2 11 pouces avec 1 To flirtait avec les 2 000 euros. Autant dire que beaucoup se contentaient de regarder les fiches produits en se promettant “un jour peut-être”.
Les soldes d’hiver changent totalement la donne. À 819,99 € à la Fnac et chez Darty, cet iPad Pro bascule très clairement dans la catégorie des offres à côté desquelles il serait dommage de passer.
- Processeur Apple M2 offrant des performances supérieures pour les applications exigeantes
- Stockage interne de 2 To adapté aux besoins en gestion de fichiers volumineux
- Écran Liquid Retina 11 pouces avec affichage fluide (120 Hz) et couleurs fidèles
- Wi-Fi rapide pour le transfert de données et la collaboration en temps réel
- Compatibilité avec Apple Pencil (2e génération) et Magic Keyboard pour une polyvalence accrue
- Absence de connectivité cellulaire, limité au Wi-Fi uniquement
- Système d'exploitation iPadOS moins flexible qu'un ordinateur classique pour certains usages professionnels
- Poids de 466 g pouvant gêner une utilisation prolongée à une main
Plus de 1 000 € de remise sur un iPad Pro M2 : une promotion rarement vue
Passer de 1999 € à 819,99 €, ce n’est pas une petite réduction marketing. C’est littéralement plus de 1 000 euros d’écart, soit un changement total de gamme de prix. On parle d’un modèle haut de gamme, en 1 To, bénéficiant encore aujourd’hui d’une puissance largement au-dessus de la majorité des tablettes du marché.
Ce n’est pas un produit entrée de gamme que l’on écoule. C’est un iPad Pro M2, encore parfaitement pertinent en 2026 pour travailler, monter des vidéos, dessiner avec l’Apple Pencil, gérer des bibliothèques de photos ou utiliser des applications professionnelles exigeantes.
Puce M2 : la puissance d’un ordinateur portable dans une tablette
La présence de la puce Apple M2 change la façon dont on imagine ce que peut faire une tablette. Multitâche fluide, montage vidéo en mobilité, édition RAW, gros projets Notion ou Figma, prise de notes manuscrites avec reconnaissance, tous ces usages passent sans effort.
Le modèle 1 To n’est pas seulement un confort de stockage. C’est aussi plus de marge pour travailler hors connexion, transporter films, séries, projets professionnels, jeux et documents sans se demander en permanence ce qu’il faut supprimer pour libérer de la place.
11 pouces : le format idéal entre mobilité et confort
Le format 11 pouces est l’un des préférés des utilisateurs d’iPad Pro. Suffisamment compact pour se glisser dans un sac et être tenu longtemps en main, mais assez grand pour travailler, lire, dessiner ou regarder des vidéos sans frustration. Avec les accessoires type Magic Keyboard et Apple Pencil, il peut se transformer en véritable petit ordinateur portable.
Pour les étudiants, professionnels nomades, créatifs, musiciens, photographes ou simples passionnés d’Apple, c’est un compagnon extrêmement polyvalent.
Avis Clubic : une des meilleures affaires Apple des soldes d’hiver
Du côté de la rédaction, cette remise à 819,99 € chez Fnac et Darty sur l’iPad Pro 11" M2 1 To fait clairement partie des offres les plus impressionnantes de ces soldes. La baisse dépasse 1 000 €, la machine reste très puissante et durable, et le stockage de 1 To ouvre la porte à des usages professionnels exigeants.
Si vous hésitiez depuis longtemps à craquer pour un iPad Pro sans exploser votre budget, difficile d’imaginer moment plus opportun.
