Depuis quelques années, on regarde la réalité virtuelle d’un œil curieux. On teste un casque chez un ami, on suit les annonces, on voit passer des vidéos de jeux ou d’applications de fitness, et on se dit que l’expérience a vraiment changé par rapport aux tout premiers modèles. Mais il restait deux freins : le prix et la question du modèle à choisir.

Le Meta Quest 3 a précisément rebattu les cartes. Plus puissant, plus propre visuellement, plus confortable, il ne demande pas de PC ni de câbles, et surtout il ajoute la réalité mixte, cette capacité à mêler éléments virtuels et environnement réel. Autrement dit, on ne disparaît plus du monde : on joue, on travaille ou on s’entraîne… tout en voyant encore sa pièce.

C’est souvent à ce moment-là qu’on guette “le bon plan qui fera basculer”. Et cette exclusivité Amazon sur le modèle 512 Go ressemble exactement à ça.