Cette sélection du dimanche mêle habilement bons plans maison et produits tech de qualité, à des prix rarement vus. Du Dyson V8 Advanced, parfait pour entretenir votre intérieur sans effort, au Lefant robotisé pour un nettoyage automatisé, les remises visent aussi bien l’efficacité que le confort. Côté mobilité, le Redmi Note 14 et le Galaxy Book3 13” séduisent les utilisateurs nomades en quête de puissance légère à tarif maîtrisé.

Le Lenovo IdeaPad Slim 3, proposé à moitié prix, s’impose comme un excellent choix pour la bureautique familiale ou étudiante : Clubic l’a testé dans sa configuration Intel Core i5 et souligne sa légèreté et sa réactivité. Enfin, entre le climatiseur COMFEE’, le purificateur Dyson Hot+Cool et le robot de piscine Aiper, Amazon couvre aussi vos besoins estivaux avec des remises qui tombent à point nommé.