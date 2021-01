Samsung : le Galaxy S21 Ultra profite d'un nouvel écran OLED, plus économe et lumineux

La dalle du Samsung Galaxy S21 Ultra est plus lumineuse tout en étant plus économe en énergie, préservant ainsi l'autonomie de l'appareil. Samsung évoque une consommation énergétique de l'écran inférieure de 16 % à celle des autres appareils de la marque. Rappelons que l'écran est le composant d'un smartphone qui tire le plus sur la batterie.

Pour le fonctionnement, on conserve le principe de l'écran OLED : la dalle produit elle-même de la lumière sans besoin de système de rétroéclairage lorsqu'un courant électrique est envoyé à travers les matériaux organiques qui composent l'écran. Or, avec cette nouvelle technologie, les électrons peuvent circuler plus rapidement et plus aisément à travers les différentes couches organiques de la dalle.