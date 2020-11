Galaxy S21 : toutes les caractéristiques techniques dévoilées

Android Police explique que tous les capteurs seront en mesure d'enregistrer des vidéos en 4K à 30 images par seconde avec une option permettant de passer de 30 à 60 fps selon les conditions de luminosité. Notons que l'option à 8K passe à 30 images par seconde au lieu de 24 fps.

Pour l'enregistrement simultané depuis les caméras frontales et dorsales, il sera possible d'incruster un rendu en mode PiP, de voir les deux côté-à-côté ou simplement d'enregistrer deux fichiers différents.

Les trois modèles seraient livrés avec l'interface One UI 3.1 basée sur Android 11. Les Galaxy S21 et Galaxy S21+ seraient disponibles en violet, rose, gris et blanc tandis que la version Ultra serait proposée en noir et argenté.