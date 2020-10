Des premiers rendus du Galaxy S21 (S30 ?) fuitent avec un nouveau design de module photo

Rappelons que ces rendus 3D n'ont rien d'officiel et n'émanent pas directement de Samsung. Ils ont été conçus à partir des informations recueillies au sein des chaînes d'assemblage de composants.

En se basant sur ces données, OnLeaks a précise que le smartphone disposerait d'une dalle plate avec une diagonale d'environ 6,2 pouces. Il estime que le terminal afficherait des dimensions de 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. L'épaisseur passerait à 9 mm en prenant en compte le module de capteurs.

OnLeaks confirme en outre qu'une annonce est attendue au mois de janvier. Le constructeur dévoilerait non seulement le successeur du Galaxy S20, mais également les versions Plus et Ultra.

On imagine en tout cas que Samsung fera usage de la toute dernière génération de puces mobiles de Qualcomm. Le SoC Snapdragon 875 devrait en effet être officiellement dévoilé au 1er décembre. Il succédera au SD 865 Plus lancé au mois de juillet.