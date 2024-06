Galaxy S25 : seul le S25 Ultra aurait droit à une configuration photo renouvelée

Comcom1

ET bah il n’y a pas à dire, il n’y avait déjà plus grande évolution, maintenant on nous vend carrément plus rien d’une année sur l’autre lol, déjà que 2024 on a vendu que de la mise à jour logiciel (AI et blabla à toutes les sauces) là ils ne s’enquiquinent même plus.

Le monde du smartphone est en désuétude niveau innovation, les fabricants ne se cassent même plus la nenette, le seul truc qui évolue le plus c’est… le prix lol il évolue bien plus vite que ce qu’il y a à l’intérieur du smartphone lui-même.