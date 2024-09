Ces dernières semaines, les fuites autour du prochain smartphone haut de gamme de Samsung ont progressivement commencé à s'accélérer. Alors que les différents bruits de couloir laissent d'ores et déjà entrevoir un Galaxy S25 Ultra plus fin que jamais, de récentes certifications ont révélé les vitesses de chargement des Galaxy S25 et S25+. Alors, faut-il espérer des changements plus rapides que sur les Galaxy S24 et S24+ ? La réponse est non.