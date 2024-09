Jusqu'à récemment, peu d'éléments nous étaient parvenus concernant le Galaxy S25 Ultra. Si nous savons que celui-ci devrait être doté d'un écran plus large et être plus fin que ses prédécesseurs, nous n'avions jusqu'alors aucune idée de ce que ce dernier nous réserverait en matière de performances. Cependant, le site Geekbench, un outil de benchmarking permettant de mesurer les performances des appareils, vient tout juste de révéler les premiers scores obtenus par le Galaxy S25 Ultra.

En single-core et multi-core, le futur fleuron de Samsung atteint des scores respectifs de 3 069 et 9 080 points. En comparaison, le Galaxy S24 Ultra affichait des scores de 2 143 points en monocœur et 6 696 points en multicœur. Comme nous l'évoquions précédemment, cette augmentation notable de puissance s'accompagnera d'une réduction de poids. Les images qui ont fuité révèlent également un retour aux bords arrondis, abandonnant le design angulaire des modèles Ultra commercialisés depuis plusieurs années.