Sans surprise, l'appareil reprendra globalement les courbes de son grand frère, le Galaxy S24, sorti quelques mois plus tôt. Côté photo, nous retrouverons un appareil photo principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x ainsi qu'un capteur selfie de 10 mégapixels.

Ces derniers jours, diverses fuites ont laissé entrevoir une hausse de 50 euros pour le prix de lancement du Galaxy S24 FE. Par conséquent, celui-ci devrait être commercialisé à partir de 749 euros pour le modèle à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, là où la variante dotée de 8+256 Go serait proposée à 809 euros. Sachez que plusieurs coloris devraient être disponibles, dont bleu, graphite, gris, vert menthe et jaune. L'annonce officielle serait d'ailleurs prévue pour ce jeudi 26 septembre.