Samsung propose chaque année un nombre impressionnant de nouveaux smartphones. La proposition est telle que même dans le haut de gamme, le constructeur coréen met sur le marché d'un côté les flagships, dont la dernière génération est celle des Galaxy S24, et de l'autre des appareils un peu moins chers de la marque FE. Et le prochain dans cette catégorie, le Galaxy S24 FE, ne devrait plus arriver dans très longtemps dans votre magasin favori.