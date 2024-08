Et cette performance, le Galaxy S25 Ultra la doit à des bords plus fins, ce qui permet de dégager plus d'espace pour l'écran sur la face de l'appareil. À noter que ce ne devrait pas être là le seul changement pour ce smartphone, qui aurait aussi droit à des angles plus arrondis que pour le S24 Ultra.

Ce téléphone bénéficiera par ailleurs d'une amélioration de son appareil photo dans le dos, avec notamment l'arrivée d'un nouveau capteur principal, qui serait un capteur ISOCELL HP2 de 200 Mpx. Il aurait aussi droit à une RAM de 16 Go. Enfin, petite touche esthétique, le nom pourrait changer, et devenir le Galaxy S25 Ultra.