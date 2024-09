Le leaker spécialiste en la matière dès qu'il s'agit de Samsung ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il nous informe également que le Galaxy S25 Ultra ne devrait mesurer que 162,8 mm de hauteur et 77,6 mm de largeur. À titre de comparaison, le Galaxy S24 Ultra, disponible depuis le début d'année, mesurait 79 mm de large. Comprenez donc par là que le Galaxy S25 Ultra serait à la fois plus fin et moins large que son prédécesseur. Cela ne l'empêchera toutefois pas de bénéficier d'un écran plus grand, à en croire de précédents bruits de couloir.

De toute évidence, bien que les informations partagées par IceUniverse soient généralement fiables (pour ne pas dire très fiables), il est toujours recommandé de s'équiper des pincettes d'usage dès qu'il s'agit de rumeurs.