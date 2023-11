Le Galaxy S24 Ultra se montre déjà dans une prise en main, voici ce qu'on apprend

Sur la tranche droite du terminal, on observe l'apparition d'un genre de trappe dans la partie inférieure. Celle-ci devrait servir à loger de nouvelles antennes réseau et UWB, plus performantes.

Le Galaxy S24 Ultra devrait troquer l'aluminium pour le titane, ce qui est difficile à confirmer sur ces images. D'après Ice Universe, le modèle présenté par David Martin adopte un coloris qui sera baptisé Titanium Gold.

Samsung lancerait sa série Galaxy S24 plus tôt que d'habitude l'année prochaine, avec une annonce prévue à la mi-janvier pour une disponibilité à la fin du même mois.