Galaxy S22 Ultra : on sait tout sur le nouveau haut de gamme Samsung, avant même son annonce

Le leaker Ishan Agarwal récidive. En amont de la présentation de Samsung le 8 février prochain, l’insider a rendu publiques toutes les informations au sujet du Galaxy S22 Ultra ainsi que ses rendus officiels. Après les coloris du modèle Plus , voici donc venir ceux de la déclinaison ultra haut de gamme. Le smartphone premium proposera des couleurs plus vives que sa version précédente, avec des modèles bleu-vert et rose, en plus des classiques noir et blanc.