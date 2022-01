Les Samsung Galaxy S22 inaugureront un nouveau verre de chez Gorrilla Glass

Depuis 2013, c'est l'amour fou entre Gorilla Glass et Samsung. Les années passent et tous les deux ans, un nouveau modèle est proposé, toujours plus résistant que l'ancien. Le dernier en date a été introduit en 2020 et il s'agit du Gorilla Glass Victus, équipant entre autres le Samsung Galaxy Note 20 Ultra ou le récent Galaxy S21 FE .