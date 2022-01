Un nouveau leak dévoile les coloris disponibles pour le Samsung Galaxy S22 Plus

Ça ne s’arrête plus. Attendus pour le début du mois prochain, les prochains flagships de Samsung ont déjà livré presque tous leurs secrets : passage au verre Gorrilla Glass , puces Exynos 2200 , prix plus élevés , les détails sont nombreux autour du Galaxy S22. C’est désormais au tour de l’insider Ishan Agarwal de mettre son grain de sel et de dévoiler les différents coloris du Samsung Galaxy S22 Plus.