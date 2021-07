Galaxy S21 FE : le smartphone de Samsung dévoile ses différents coloris

Ainsi, ce nouveau leak provient des colonnes d'Android Headlines. Le site est parvenu à se procurer une bannière officielle du téléphone. Déjà, même si ce n'est pas une surprise, nous avons la confirmation qu'il se nommera Samsung Galaxy S21 FE. Plus abordable que le reste de la gamme, ce smartphone devrait se décliner en deux modèles distincts. Nous aurons d'un côté une édition 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, et de l'autre un 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire.