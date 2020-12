Samsung Galaxy S21 et S21+ : toutes les specs (et leur prix) ont fuité en ligne

Le premier retrouve un écran Dynamic AMOLED Infinity-O de 6,2 pouces (2 400 x 1 080 pixels, 120 Hz, Gorilla Glass 7), et le second grimpe jusqu'à une diagonale de 6,7 pouces. Comme les Galaxy S20 et S20+ donc.

Côté performances, on le sait, le marché européen devra une nouvelle fois compter sur une puce Exynos. L'Exynos 2100, pour être exact, dont les premiers benchmarks montrent toutefois un avantage inattendu face au Snapdragon 888 fraîchement dévoilé par Qualcomm. Ce nouveau SoC s'accompagnera de 8 à 12 Go de RAM, et de 128 à 256 Go de stockage, que l'on suppose être de l'UFS 3.1.