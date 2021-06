Samsung : le design du Galaxy S21 FE en fuite (et en couleurs)

Sur les bases du Samsung Galaxy S20 FE, qui fut l'un des smartphones de la firme les plus vendus durant l'année 2020 aux États-Unis, le S21 FE bénéficiera d'un capital initial, en termes de design, plus que positif.

Au niveau des performances, ce nouveau modèle devrait embarquer la dernière puce Snapdragon 888 développée par Qualcomm, une mémoire RAM comprise entre 6 et 8 Go, un stockage interne allant de 128 à 256 Go selon les variations et un écran OLED de 6,5", plus grand que celui de l'actuel S21 standard. Une batterie de 4 500 mAh placerait ce smartphone entre le Galaxy S21 standard, doté de 4 000 mAh, et le Galaxy S21+ , dont la batterie est de 4 800 mAh.

Une nouvelle opportunité pour Samsung de poursuivre son excellente série au classement des plus gros vendeurs de smartphones puisque, une fois encore, la firme sud-coréenne a terminé le premier semestre 2021 en tête. Avec un prix plancher potentiel de 624 dollars, ce Galaxy S21 FE mettra-t-il de nouveaux acheteurs en appétit ?