Les Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 sortiraient en août

D'abord potentiellement annoncée en juillet, c'est finalement en août que Samsung devrait dévoiler la sortie de, non pas un, mais trois nouveaux smartphones pour le second semestre 2021.

L'agence sud-coréenne Yonhap News justifie une potentielle arrivée sur le marché en août pour combler l'absence d'un nouveau Galaxy Note pour l'année en cours, alors que les derniers Samsung Galaxy Z Flip , Z Fold 2 et S20 FE étaient respectivement sortis en février 2020 pour le le premier, en septembre 2020 pour le second, et le troisième en octobre 2020.

Si les prix n'ont pas encore fuité pour les trois téléphones à venir, celui du Galaxy S21 FE pourrait atteindre 624 dollars selon les sources de l'agence. Samsung, de son côté, ne s'est fendu d'aucun communiqué.

Côté innovation, le Z Flip 3 pourrait disposer d'écrans avec une surface plus importante et une gamme de prix réduite par rapport à son prédécesseur, tandis que le Z Fold serait lui pliable et prendrait en charge le stylet S-Pen.

D'ici trois mois, les derniers-nés de Samsung devraient donc être disponibles à la vente.