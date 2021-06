Le Samsung Galaxy S21 Fan Edition finalement disponible en France dès le mois d'octobre ?

Plus tôt en ce mois de juin, une fuite levait le voile sur le design mais aussi sur les couleurs du Galaxy S21 FE . À l'instar du Galaxy S20 FE , il s'agira d'un smartphone plus abordable doté de la dernière puce Snapdragon 888. Les différentes versions qui devraient être mises en vente embarqueraient entre 6 et 8 Go de RAM, puis un stockage interne allant de 128 à 256 Go. Tout cela avec un prix qui avoisinerait les 624$.