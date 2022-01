Samsung lance ses SoC Exynos 2200 : on fait le tour des nouveautés

Mais la nouveauté la plus notable de l'Exynos 2200 est bien sûr son GPU. Baptisé « Xclipse 920 », il est le fruit de la collaboration entre Samsung et AMD . En cette qualité, il est le premier GPU mobile à adopter l'architecture AMD RDNA 2. La même qui est actuellement utilisée au sein des PlayStation 5 et Xbox Series X |S et dans les cartes graphiques Radeon 6000.

Fier du résultat, Samsung se targue de pouvoir proposer l'expérience gaming ultime. Ce qui, au vu de son historique en la matière, est loin d'être acquis de notre point de vue. Reste que ce GPU sera bel et bien capable de proposer du ray tracing ainsi que du variable rate shading (VRS). Une première sur smartphone .

Un GPU, du reste, également capable de soutenir des écrans 4K cadencés à 120 Hz, ou QHD+ à 144 Hz.

Conformément aux habitudes de Samsung, nous autres européens devrions retrouver cet Exynos 2200 au sein des futurs Galaxy S22. Les États-Unis et une partie de l'Asie s'en tiendront au Snapdragon 8 Gen 1. Dans tous les cas, le constructeur ne devrait maintenant plus tarder à nous présenter, enfin, sa nouvelle génération de smartphones. Le Galaxy S21 FE a beau être un chouette amuse-gueule, on a hâte d'entrer pour de vrai en 2022.