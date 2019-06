Samsung fera confiance à AMD pour les puces graphiques des prochains Galaxy

Crédits : Samsung

Des performances accrues et une consommation énergétique moindre

Source : Samsung

La nouvelle architecture RDNA mise au point parpour ses GPU Radeon semble avoir séduit au-delà de ses espérances., jusqu'à présent client de ARM pour ses puces graphiques Mali, intégrera dorénavant un chipset signé AMD dans ses prochains system on a chip.Pour que Samsung décide de se défaire d'un partenariat de longue date avec ARM, c'est que AMD a su dégainer des arguments choc. Selon le communiqué officiel, les puces Radeon offriront decontre une «».Une nouvelle technologie donc, qui pourrait bien œuvrer à offrir aux futurs smartphones et tablettes estampillés Galaxy une meilleure autonomie - le talon d'Achille des appareils Samsung.La déclaration commune de AMD et Radeon ne donne pour le moment pas de fenêtre de sortie pour les nouveaux SoC embarquant la technologie Radeon. Le futur Galaxy Note 10 devrait pour sa part reprendre à son compte le Exynos 9820 équipant les derniers Galaxy S10. On ne devrait donc pas voir la couleur de ce nouveau partenariat avant la prochaine génération de flagships signés Samsung.