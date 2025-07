Samsung ne se contente plus de vendre des smartphones et des montres connectées. En rachetant la société Xealth, pour un montant qui reste à cette heure confidentiel, le géant sud-coréen ambitionne de créer un pont inédit entre le suivi quotidien de notre forme physique, et les soins médicaux professionnels. Une évolution, pour peut-être changer notre rapport à la santé. Mais comment plus concrètement ?