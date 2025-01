Le constructeur coréen serait en train de travailler sur une technologie de détection des signes d'un diabète chez une personne, et l'explique par la voix du Dr. Hon Pak, Senior Vice President and Directeur de l'équipe en charge de la santé chez le constructeur.

Dans un post de blog, le professionnel de santé détaille les avancées de la marque en la matière. L'objectif de Samsung est de développer un capteur non intrusif, placé par exemple sous une montre connectée ou un bracelet d'activité, qui remplacerait le dispositif actuel utilisé par les personnes atteintes de diabète. Ces dernières doivent se piquer le doigt à l'aide d'une aiguille pour mesure le taux de glycémie dans le sang.

« En combinant nos innovations de longue date en matière de capteurs avec notre leadership en matière d’IA, nous souhaitons améliorer nos capacités de prévention des maladies, au-delà de l’apnée du sommeil et en nous étendant aux maladies cardio-métaboliques. En particulier, la glycémie est un domaine d’intérêt majeur pour nous, et Samsung a travaillé au développement d’un algorithme de capteur qui prédit les premiers signes du diabète, ainsi qu’une technologie de surveillance non invasive de la glycémie et un coaching nutritionnel intégré à la surveillance continue de la glycémie », indique le chercheur.