Mesurer sa glycémie à l'aide d'une simple montre connectée ? Samsung veut changer la vie des diabétiques

Selon Bloomberg, Samsung travaille actuellement au développement d'une méthode de surveillance et de contrôle continu de la glycémie de manière non invasive, avec pour objectif principal de se jeter dans la course à la santé avec l'appui de la technologie comme Apple. Sur le long terme, Samsung souhaite ainsi s'inscrire dans la tendance actuelle permettant à des entreprises tech de donner une idée complète de leur bien-être grâce à la technologie, et à des appareils dédiés à cet objectif. Pour rappel, il y a quelques jours, Samsung a parallèlement pu présenter son nouveau Galaxy Ring, un appareil décrit comme « un anneau intelligent pour le suivi, la mesure, la surveillance et le téléchargement d'informations relatives à la santé, à la forme physique et au sommeil ».