Diabète, tension artérielle et apnée du sommeil... La prochaine Apple Watch multiplierait les capteurs !

Un capteur destiné à surveiller le niveau de sucre dans le sang, fonction très utile pour les diabétiques, est à l'étude depuis maintenant plusieurs années chez Apple. Et il pourrait enfin voir le jour si l'on en croit des informations de Bloomberg, rapportées par Android Authority. L'Apple Watch Series 10 pourraient en effet bénéficier d'un système non invasif de surveillance du taux de glucose dans le sang.

Ce dernier ne serait pourtant pas destiné aux diabétiques, mais plutôt aux personnes en bonne santé, et ce, afin de détecter des signes de prédiabète. « Ce qui ne nous intéresse pas, ce sont les soins de santé après la maladie » justifie l'une des sources de Bloomberg. Une explication qui pourrait en cacher une autre, plus pragmatique. Les obligations légales en rapport avec les soins de santé sont en effet beaucoup plus drastiques, ce qui pourrait rendre le produit moins intéressant commercialement pour Apple. Et donc pousser l'entreprise à limiter le champ d'action dudit capteur.