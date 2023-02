Apple aurait presque terminé son capteur de glycémie

Le système est d'autant plus intéressant qu'il permettrait non seulement le suivi du taux de glucose dans le sang, mais aussi d'alerter les personnes qui seraient prédiabétiques. Selon les chiffres de la Fédération française des diabétiques, 537 millions de personnes dans le monde souffriraient actuellement de cette pathologie, un chiffre qui devrait passer à 643 millions à l'horizon 2030 et à 783 millions à l'horizon 2045. Autant dire qu'un marché conséquent pourrait s'ouvrir à la marque Apple.

La firme de Cupertino travaille le plus discrètement possible sur ce capteur, dans une entité qu'elle a volontairement isolée, du nom d'Avolonte Health. Mais si le progrès est clairement là, Bloomberg explique aussi qu'un produit en mesure d'être commercialisé ne devrait pas apparaître sur le marché avant plusieurs années. Mais quand on sait que l'Apple Watch 8 peut dorénavant offrir des informations sur les périodes d'ovulation, il est permis de rêver et d'espérer voir un jour le lancement d'une telle technologie particulièrement utile pour les personnes malades du diabète.