Apple Watch 8, Galaxy Watch 5, toutes les deux ont un capteur de température mais une utilité différente

Apple n'est pas la première à proposer un capteur de température sur une montre connectée. Samsung l'a devancée de quelques semaines seulement avec la très réussie Galaxy Watch5 Pro que nous avons testée il y a quelques jours.

Si Samsung a grillé la politesse à son illustre concurrente, le constructeur n'a pour autant pas poussé aussi loin la réflexion concernant l'utilisation d'un capteur de température. Pour le moment, les Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro ne s'en servent que lors de l'analyse du sommeil pour détecter d'éventuelles variations durant la nuit. Il est impossible de l'utiliser manuellement la journée ou de l'activer par une option dans les paramètres de la montre.

Il est possible que Samsung ne soit pas allée plus loin dans l'utilisation de son capteur le temps de faire valider son dispositif par les autorités médicales compétentes dans chaque pays. Samsung pourrait par la suite, si elle obtient les autorisations nécessaires, proposer d'autres fonctionnalités de santé et permettre aux développeurs tiers d'utiliser le capteur pour leurs propres services.