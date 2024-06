Le suivi de la glycémie à l'aide de l'Apple Watch devient beaucoup plus facile

Cette fonction Direct to Apple Watch est introduite dans un premier temps au Royaume-Uni, en Irlande ainsi qu’aux Etats-Unis. Elle doit être étendue à d’autres pays prochainement. Pour l’utiliser, il faut posséder une Apple Watch Series 6 ou plus récente avec watchOS 10 (ou une version ultérieure) et un iPhone sous iOS 17 (ou suivant).

La configuration initiale pour associer un Dexcom G7 à une montre Apple nécessite un iPhone. C’est aussi sur le téléphone que les usagers disposent de la vue la plus complète de leur glycémie dans l’application Santé.