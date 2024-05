Sans fil ni batteries, découvrez ce capteur qui va révolutionner le suivi médical

L'ambition de l'équipe du professeur Yan ne s'arrête pas là. Ils envisagent également d'intégrer leur matériau innovant à des dispositifs implantables déjà existant, comme des stimulateurs cardiaques. Un ajout qui permettrait une surveillance encore plus précise et moins invasive des signaux vitaux des personnes concernées. Cette avancée technologique pourrait révolutionner le traitement des maladies cardiaques et d'autres affections chroniques, en offrant aux patients un confort accru et une meilleure qualité de vie.