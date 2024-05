Sans apport d'énergie, ce matériau en graphite défie les lois de la gravité

L'un des défis majeurs de la lévitation magnétique est que le système perd de l'énergie au fil du temps. Afin d'y remédier, les chercheurs de l'OIST ont transformé le graphite en un isolant électrique, minimisant ainsi les pertes d'énergie.

Encore plus ingénieux, ils ont ajouté une force magnétique qui permet de refroidir et de ralentir la plateforme, la rendant ainsi bien plus sensible et précise. Cette innovation pourrait révolutionner la mesure de la gravité, surpassant même les performances des gravimètres atomiques les plus sophistiqués que l'on utilise actuellement.

« La chaleur provoque le mouvement, mais en surveillant en permanence la plateforme et en lui fournissant des corrections en temps réel, nous pouvons réduire ce mouvement », explique le Professeur Twamley. En effet, la diminution des mouvements parasites de la plateforme est essentielle afin d'affiner la précision des mesures.