La 6G atteint un débit fou de 100 Gbit/s, de quoi télécharger un film en 4K en moins de 3 secondes !

On en vient donc à la question des usages de la 6G, qui devraient se diriger vers le téléchargement ultra-rapide, le streaming vidéo ultra-HD et le contrôle en temps réel pour les véhicules autonomes, si les infrastructures et équipements sont suffisamment nombreux. On peut aussi imaginer un possible retour du metavers, et l'émergence de la communication holographique. Il faudra tout de même un peu de patience.