6G : LG réussit un test de transmission de données à 1 TBps (c'est énorme)

« Nous nous attendons à ce que la 6G soit un moteur majeur des activités futures et des nouvelles expériences utilisateur, et il n'y a pas d'endroit où nous préférerions être qu'à l'avant-garde de son développement », a-t-il ajouté.

Alors que la 5G est encore loin d'être dominante, il va falloir se montrer patients pour profiter de la 6G. Les discussions pour établir les standards exacts de la nouvelle génération de réseau mobile ne doivent débuter qu'en 2025. Les premiers réseaux 6G grand public ne seront pas déployés avant 2029.

La 6G offrira des vitesses de transfert de données bien plus élevées, une latence plus faible et une meilleure fiabilité. Parmi les innovations qu'elle permettra, LG cite les hologrammes mobiles ultra réalistes et une toute nouvelle approche de l'Internet des objets. Cette dernière serait plus adaptable, avec des expériences personnalisées, et la possibilité de connecter organiquement les individus, les objets et les espaces entre eux.