La 6G fait déjà l'objet d'un projet à l'échelle européenne, mené par Nokia

L'Europe avait connu le succès avec la 3G, mais les deux générations suivantes, la 4G puis plus récemment la 5G, ont été un échec total pour le Vieux Continent, qui n'a jamais été en mesure de prendre le leadership. Seule « l'affaire Huawei » permet aujourd'hui aux équipementiers européens, Ericsson et Nokia, de soutenir la comparaison face au géant chinois, et de permettre à l'Europe de relever la tête. Mais quid de la prochaine génération, la 6G, dont le grand public se désintéresse pour le moment totalement - et à raison - mais qui est déjà discuté et source de projets dans le secteur des télécommunications ? La Commission européenne a elle-même décidé de prendre les choses en main, et fait de Nokia son chef de file.