La 5G serait 90% plus efficace que la 4G en termes d'énergie, selon Nokia

On parle donc de la consommation d'énergie des équipements, mais il ne faut pas oublier que celle des mobiles et des différents terminaux (serveurs, ordinateurs etc.) représentent plus de 50% de la consommation d'énergie. Alain Cappy prend l'exemple d'un véhicule autonome, censé être l'un des fleurons de la 5G. La nécessité de calculs nécessaires à son fonctionnement réclamera l'appui de dizaines de processeurs, avec une puissance électrique de plusieurs kilowatts (3 à 5 selon les experts) pour un seul et même véhicule. "Pour faire avancer une voiture sur 100 km, il faut environ 12-15 kWh. Si le véhicule parcourt cette distance en deux heures, la puissance nécessaire au calcul sera de 6 à 10 kWh", explique le professeur Cappy.