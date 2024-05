Arrêt définitif des 2G et 3G : tout savoir sur la fin de ces réseaux mobiles, et les conséquences pour les abonnés

La qualité de service sera ainsi meilleure, et une transition vers des offres 4G et 5G permet de plus importantes vitesses de téléchargement, une latence plus faible et une meilleure qualité d'appel. On peut enfin évoquer la meilleure efficacité énergétique des technologies 4G (0,6 kWh par gigaoctet) et 5G (0,06 kWh/Go), par rapport aux réseaux 2G (37 kWh/Go) et 3G (2,9 kWh/Go).