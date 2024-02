Couverture mobile 4G : les opérateurs ont-ils écouté le gouvernement ? Pour l'ARCEP, tout n'est pas encore parfait

Cinq ans après le lancement du New Deal mobile, en janvier 2018, l'ARCEP a publié un rapport sur les progrès accomplis en matière de couverture et de qualité des services mobiles. L'accord à l'époque réclamé et conclu par le gouvernement avec les opérateurs visait à généraliser la 4G et à couvrir l'ensemble du territoire, pour notamment mettre fin aux zones blanches, ces lieux dépourvus de toute connexion. Alors que plusieurs des obligations doivent être respectées d'ici 2031, où en est-on aujourd'hui ?