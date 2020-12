Orange, meilleur réseau mobile en 2020, selon l'ARCEP

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a publié, mardi 8 décembre, son enquête annuelle d'évaluation de la qualité de service des opérateurs mobiles français, en décalant ses mesures à l'automne, du fait de la crise sanitaire. Au total, l'autorité a réalisé un million de mesures en 2G, 3G et 4G entre août et novembre, dans chaque département métropolitain, en intérieur, en extérieur et dans les transports. Les principaux usages issus du mobile (SMS, appels vocaux, lecture de vidéo, navigation web et transfert de données) ont été étudiés. Globalement, tous les opérateurs ont fait des progrès cette année.