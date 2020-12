L’Arcep livre son baromètre 2020 de la transition vers IPv6

Sur le terrain du mobile, le déploiement d'IPv6 a pris beaucoup plus de retard que sur le fixe. Et les disparités entre les opérateurs sont encore une fois à l'extrême. Meilleur élève, Bouygues Telecom a sérieusement renforcé son déploiement sur les réseaux mobiles. 87% des clients Android ont opéré leur transition vers IPv6, et 98% des clients iPhone. Chez Orange, ces taux tombent à 35% pour les clients Android et 60% pour les clients iPhone.