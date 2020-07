La France encore en retard sur le nombre de foyers reliés à la fibre

C’est ce qui ressort d’un récent rapport publié par l’OCDE, qui dévoile le pourcentage de connexions de type fibre optique dans plusieurs pays du monde au deuxième trimestre 2019. Selon le rapport, les Coréens du Sud et les Japonais sont les mieux lotis, avec respectivement plus de 81,6 % et 79 % de bénéficiaires. La Lituanie complète le podium, avec 74,6 % de foyers raccordés.