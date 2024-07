Fibre optique : vers des vitesses inimaginables !

Alors qu'Orange propose du 10 Gb/s pour sa Livebox 7, dans un entrepôt du CERN en Suisse, les spécialistes voient encore plus loin. Deux ingénieurs de réseau ont accompli un exploit remarquable. Joachim Opdenakker, issu de l'organisation néerlandaise SURF, et son acolyte Edwin Verheul ont établi une liaison de données reliant le LHC (l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde) à des centres de stockage situés aux Pays-Bas.

Où réside la prouesse ? Dans la vitesse de connexion. Ils ont réussi à atteindre un débit époustouflant de 800 Gb/s, permettant ainsi aux chercheurs d'accéder bien plus rapidement aux précieuses données issues des expériences menées au sein du LHC.

Lors d'un test mené au mois de mars, avec du matériel prêté par Nokia, les deux ingénieurs ont démontré avec brio la viabilité de ces débits vertigineux. Cependant, maintenir une telle vélocité sur les 1 650 km séparant le CERN d'Amsterdam ne fut pas une mince affaire ; il fallut astucieusement amplifier les signaux lumineux à divers points stratégiques pour maintenir une connexion assez élevée.